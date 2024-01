i Autor: Shutterstock QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę E. Elitarne grono uzyska komplet!

QUIZ. Edukacyjny test z geografii. Państwa na literę E.

Witajcie w teście wiedzy z geografii! Mamy nowy rok, ale my kontynuujemy sprawdzian z wiedzy o państwach na poszczególne litery alfabetu. Tym razem pora na "e"! Krajów, których nazwa zaczyna się na tę literę jest niewiele, co nie oznacza, że nasz quiz będzie łatwy. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że każdego dnia budzicie się z widokiem mapy świata przed oczami. Do dzieła!