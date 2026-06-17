Puściły niejednego w samych skarpetkach. Te kobiety z Pomorza Zachodniego ukrywają się przed organami ścigania

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-17 20:09

Zachodniopomorska policja poszukuje ponad setki kobiet, które – zdaniem śledczych – mają na sumieniu poważne przestępstwa. Choć stereotyp mówi o „płci pięknej”, te panie potrafią być wyjątkowo niebezpieczne. Jedno je łączy: wszystkie ukrywają się przed organami ścigania.

Kobiety na celowniku policji

W policyjnych bazach Zachodniopomorskiego widnieją twarze kobiet w różnym wieku – od bardzo młodych po dojrzałe. Każda z nich jest podejrzewana o udział w przestępstwach, które potrafią zrujnować życie i finanse ich ofiar. Oszustwa to wciąż jedna z najczęstszych kategorii przestępstw, a kobiety coraz częściej pojawiają się w statystykach jako sprawczynie.

Art. 286 § 1 – przestępstwo, które rośnie w siłę

Większość poszukiwanych pań ma postawione zarzuty z Art. 286 § 1. To przepis dotyczący oszustwa, za które grozi nawet do 8 lat więzienia. Mechanizmy działania bywają różne: fałszywe umowy, wyłudzenia pieniędzy, oszustwa internetowe, podszywanie się pod inne osoby. Policja podkreśla, że sprawczynie potrafią działać sprytnie, wykorzystując zaufanie i emocje swoich ofiar.

Polecany artykuł:

Brała tysiące na niepełnosprawne dzieci, choć były w ośrodku. Justyna S. usłysz…

Ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości

Mimo intensywnych działań funkcjonariuszy wiele z tych kobiet wciąż pozostaje nieuchwytnych. Zmienione miejsca zamieszkania, brak stałej pracy, korzystanie z pomocy znajomych – to tylko niektóre z metod, które utrudniają ich zatrzymanie. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ujęciu poszukiwanych.

Zobacz galerię poszukiwanych kobiet

Przygotowaliśmy galerię, w której znajdziesz wizerunki kobiet poszukiwanych przez zachodniopomorską policję za oszustwa. To pełna lista osób, które – według śledczych – mogą mieć na sumieniu poważne przestępstwa. Przejdź do galerii i sprawdź, czy rozpoznajesz którąś z nich.

Poszukiwane kobiety z zarzutami oszustwa w Zachodniopomorskiem
Galeria zdjęć 29
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POSZUKIWANE KOBIETY
POLICJA
OSZUSTWO
POSZUKIWANE PRZEZ POLICJĘ
POLICJA SZCZECIN
POLICJA ZACHODNIOPOMORSKIE
KOBIETY POSZUKIWANE PRZEZ POLICJĘ,