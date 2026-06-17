Puściły niejednego w samych skarpetkach. Te kobiety z Pomorza Zachodniego ukrywają się przed organami ścigania

Kobiety na celowniku policji

W policyjnych bazach Zachodniopomorskiego widnieją twarze kobiet w różnym wieku – od bardzo młodych po dojrzałe. Każda z nich jest podejrzewana o udział w przestępstwach, które potrafią zrujnować życie i finanse ich ofiar. Oszustwa to wciąż jedna z najczęstszych kategorii przestępstw, a kobiety coraz częściej pojawiają się w statystykach jako sprawczynie.

Art. 286 § 1 – przestępstwo, które rośnie w siłę

Większość poszukiwanych pań ma postawione zarzuty z Art. 286 § 1. To przepis dotyczący oszustwa, za które grozi nawet do 8 lat więzienia. Mechanizmy działania bywają różne: fałszywe umowy, wyłudzenia pieniędzy, oszustwa internetowe, podszywanie się pod inne osoby. Policja podkreśla, że sprawczynie potrafią działać sprytnie, wykorzystując zaufanie i emocje swoich ofiar.

Ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości

Mimo intensywnych działań funkcjonariuszy wiele z tych kobiet wciąż pozostaje nieuchwytnych. Zmienione miejsca zamieszkania, brak stałej pracy, korzystanie z pomocy znajomych – to tylko niektóre z metod, które utrudniają ich zatrzymanie. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ujęciu poszukiwanych.

Zobacz galerię poszukiwanych kobiet

Przygotowaliśmy galerię, w której znajdziesz wizerunki kobiet poszukiwanych przez zachodniopomorską policję za oszustwa. To pełna lista osób, które – według śledczych – mogą mieć na sumieniu poważne przestępstwa. Przejdź do galerii i sprawdź, czy rozpoznajesz którąś z nich.

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