Wszystkich Świętych

Przygotowania do 1 listopada na największym cmentarzu w Polsce. Sprzyja im wyjątkowo piękna pogoda

Mimo, iż do dnia Wszystkich Świętych pozostało jeszcze trochę czasu, od kilku dni na największej nekropolii w Polsce i trzeciej co do wielkości w Europie panuje nieco wzmożony ruch. Szczecinianie korzystają ze sprzyjającej pogody i odwiedzają groby swoich bliskich na Cmentarzu Centralnym, by uporządkować je przed 1 listopada.