Przybywa zieleni w centrum Szczecina. Pierwsze wiosenne pąki i tysiące sadzonek

Tysiące nowych sadzonek

Przebudowa alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów obejmuje nie tylko budowę nowych jezdni, chodników i miejsc postojowych, ale także liczne nasadzenia. Pierwsze z nich pojawiły się już w ubiegłym roku, gdy na części alei posadzono dorodne platany. Drzew jest coraz więcej, przybywa również niskiej zieleni w postaci krzewów, które zapełnią liczne rabaty. Nowe drzewa pojawiły się również na ulicy Jagiellońskiej, czyli w miejscu, gdzie dotychczas w ogóle nie było żadnej zieleni.

- To glediczje trójcierniowe w odmianie Sunburst - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Sadzonki pochodzą ze szkółki Lorberg i zgodnie z przyjętymi na terenie inwestycji standardami, są większe od tych, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji projektowej.

Na plac budowy przyjechały również liczne sadzonki krzewów, które wypełnią przestrzenie przy chodnikach i miejscach postojowych.

- Wśród sadzonek znajdują się: berberys brodawkowaty – 2043 szt., berberys Thunberga, w dwóch odmianach: ‘Atropurpurea’ – 1206 szt. i ‘Rose Glow’ – 918 szt., dereń biały ‘Sibiraca’ – 308 szt., irga Dammera – 462 szt., krzewuszka cudowna – 318 szt., tawuła brzozolistna „Tor Gold’ – 1306 szt.; tawuła japońska „Golden Princess’ –1287 szt., dereń rozłogowy ‘Flaviramea’ – 64 szt - wymienia Piotr Zieliński.

To jednak nie koniec. W najbliższych dniach na aleję Wojska Polskiego mają przyjechać kolejne sadzonki drzew.

"Zielony salon miasta"

Liczne nowe nasadzenia są potwierdzeniem zapowiedzi miejskich urzędników, że wyremontowana aleja Wojska Polskiego stanie się "zielonym salonem miasta". Żeby to określenie stało się faktem i weszło do potocznego języka, bardzo istotne jest również, żeby zadbali o to sami mieszkańcy. Z tym niestety jest wciąż nienajlepiej. Wśród świeżo posadzonych krzewów można zauważyć liczne śmieci, część sadzonek jest także zadeptywanych lub wyrywanych.

Zgodnie z planem, przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego powinna zakończyć się jesienią tego roku. Koszt inwestycji to ponad 80 milionów złotych.

