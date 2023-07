Przerażające manewry w tunelu pod Świną. Co oni tam wyrabiali?!

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 04.07.2023? Już ponad 100 milionów do zgarnięcia

Uroczyste otwarcie tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam odbyło się w piątek, 30 czerwca. Po oficjalnych uroczystościach i części dla mieszkańców, po godz. 20:00 najdłuższą podwodną przeprawą w Polsce przejechali pierwsi kierowcy. Zaledwie w ciągu kilkudziesięciu godzin od oddania tunelu do ruchu okazało się jednak, że nie wszyscy potrafią zastosować się do przepisów, ryzykując zdrowiem i życiem, zarówno swoim jak i innych użytkowników tunelu. Ich wyczyny zarejestrowały kamery monitoringu, których są tutaj dziesiątki.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz opublikował w sobotę na Facebooku kilka zdjęć przedstawiających łamanie przepisów i naruszanie zasad bezpieczeństwa w tunelu. Widzimy na nim m.in. zawracające samochody i mężczyznę, który idzie poboczem drogi. To zachowania, które są nie tylko zabronione, ale też stwarzają ogromne zagrożenie.

"Drodzy państwo, przypomnę, że przejeżdżając przez Tunel w Świnoujściu: nie zawracamy, nie zatrzymujemy się, nie spacerujemy. Obiekt jest monitorowany 24 h. Wszelkie naruszenia ruchu zostaną zgłoszone do właściwych służb. A z takimi mieliśmy do czynienia już pierwszej nocy funkcjonowania tunelu. Życzę rozwagi podczas jazdy" - czytamy we wpisie prezydenta miasta.

Jak należy poruszać się tunelem w Świnoujściu, żeby było to zarówno bezpieczne jak i zgodne z przepisami? Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

