Informację przekazał na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

"Przejmujemy Bulwary Chrobrego! Reprezentacyjne nabrzeże u stóp Wałów Chrobrego w końcu stanie się 'miejskie'. Po latach niezrozumiałego blokowania inwestycji, przed sądem doszło do ugody na mocy której te reprezentacyjne nabrzeże wraca do nas - mieszkańców" - czytamy we wpisie prezydenta.

Po wieloletnich staraniach miasto zostanie właścicielem nabrzeża, dzięki czemu w końcu będzie możliwa jego kompleksowa przebudowa. Docelowo Bulwar Chrobrego ma się stać równie atrakcyjne jak pozostałe bulwary w mieście, które zostały zmodernizowane w ciągu ostatnich lat i stały się wizytówką Szczecina.

- Bulwar Chrobrego wraca w ręce miasta, w ręce samorządu, który zadba o te przestrzeń najlepiej – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Mamy ponad 4 km nabrzeży i tylko ta część czeka na rewitalizację. To nasza Perła w Koronie. To tutaj odbywają się największe imprezy żeglarskie, to tutaj w tym roku będziemy gościć finał regat the Tall Ships Races. Dzięki zawartej ugodzie nie będziemy musieli już ponosić dodatkowych kosztów związanych z najmem. Bulwar Chrobrego wymaga rewitalizacji tak jak inne miejsca na Łasztowni. W ostatnich latach poza działaniem miasta niewiele się tam działo. Dzisiaj chcemy odzyskać także inne tereny należące do Skarbu Państwa i dokończyć powrót Szczecina nad wodę. Liczę na przychylność rządu i wojewody w tej kwestii i wspólne działania.

Kolejnym krokiem będzie rewitalizacja Bulwaru Chrobrego, wzorem pozostałych nabrzeży, które już przed laty zostały zrewitalizowane. Wstępna koncepcja zakłada, że Bulwar Chrobrego przejdzie kapitalny remont, który ukaże nam piękno i prestiż tego miejsca. Najbardziej reprezentacyjne nabrzeże w mieście, poza swoją portową funkcją, będzie także miejscem rekreacyjnym, gdzie pojawi się zabudowa małej architektury oraz pawilony handlowo-gastronomiczne. Wstępne plany obejmują także przebudowę układu drogowego ulicy Jana z Kolna, która ma być węższa niż obecnie.

- Bardzo się cieszę, że bulwary u stóp Wałów Chrobrego wypięknieją – mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. – To jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w mieście, z pięknym widokiem na urząd wojewódzki i Łasztownię. Od dawna wszystkim nam powinno zależeć, aby ten teren przeszedł remont, na który zasługuje. Dzięki temu więcej mieszkańców i turystów, będzie mogło cieszyć się tą wyjątkową przestrzenią. Wreszcie bulwary i Wały Chrobrego będą tętnić życiem. Trzymam kciuki, aby jak najszybciej udało się rozpocząć realizację tej inwestycji i obiecuję wspierać ją, jak to tylko możliwe. Czekam zatem teraz na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, aby można było sprawnie rozpocząć całą procedurę.

Przejęcie Bulwaru Chrobrego i wpisanie jego w wieczyste użytkowanie spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia to także krok w stronę przejmowania terenów położonych na Łasztowni, a należących do Skarbu Państwa.

- Dopłynęliśmy do brzegu który się nazywa zgoda – mówi Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Szkoda, że musieliśmy na to czekać tak długo, bo już dawno Bulwar Chrobrego mógłby służyć mieszkańcom. Zrobimy wszystko, aby najbardziej reprezentacyjne miejsce było piękne i dostępne dla mieszkańców i turystów. Ta kadencja będzie opierała się na współpracy i przywracaniu mieszkańcom tego, co im się należy. Po drugiej stronie jest wiele pięknych budynków, które mamy w planach zrewitalizować i udostępnić szczecinianom.

Wieloletni spór o nabrzeże

Przypomnijmy, dotychczas Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim w Szczecinie zarządzała spółka Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o., której wspólnikami są państwowa Żegluga Polska (51 procent udziałów) i miejska Żegluga Szczecińska (49 procent udziałów).

15 listopada 2017 roku spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową przeciwko Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o., o wydanie nieruchomości znanych jako Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie w celu wyjaśnienia trwających od wielu lat wątpliwości, co do ważności umowy, na podstawie której w 1998 roku ówczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przeniosło na spółkę (jako aport) prawo wieczystego użytkowania Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o., jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, wniosła do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych nabrzeży.

ŻSTW od kilku lat próbowała znaleźć polubowne rozwiązanie sprawy wadliwie wniesionego w 1998 roku aportu. Od teraz jedynym i prawowitym właścicielem nabrzeża Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie będzie Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o. o. Ugoda, która zakończyła mediacje, obejmuje oddanie nieruchomości na podstawie wpisu do księgi wieczystej wieczystego użytkowania przez ŻSTW. Spółka odsprzedała także swoje udziały drugiemu podmiotowi tj. spółce Żegluga Polska SA i tym samym wyszła ze spółki Polsteam Żegluga Szczecińska. Ugoda, jest efektem konsekwentnego dążenia przez ŻSTW Bulwaru Chrobrego do przejęcia nieruchomości i ich przebudowy i modernizacji.

