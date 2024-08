Zachodniopomorskie pociągi pojadą do Małopolski? Tym razem nie chodzi o nowe połączenie

W poniedziałek (12 sierpnia) przejście graniczne w Rosówku miało zostać zamknięte dla ruchu samochodowego. Komunikat znajdujący się na stronie internetowej związku gmin Gartz (Oder) został jednak skorygowany, bez podania przyczyn. Przebudowa drogi B2 prowadzącej do polsko-niemieckiej granicy ma rozpocząć się tydzień później, tj. 19 sierpnia. Wtedy też zostanie wstrzymany tam ruch samochodowy.

Dwa miesiące utrudnień dla kierowców

Od kilku dni władze administracyjne związku gmin Gartz (Oder) w Brandenburgii informowały o planowanym remoncie odcinka drogi federalnej B2 prowadzącej do polsko-niemieckiego przejścia granicznego Rosówek - Rosow. Prace miały trwać od 12 sierpnia do 27 października. Termin przesunięto. – Od 19 sierpnia do 27 października 2024 r. odnowiona zostanie nawierzchnia drogi federalnej B2 między skrzyżowaniem B2/B113 a przejściem granicznym Rosówek i Rosow – poinformowały niemieckie władze na stronie urzędu gmin Gartz (Oder).

Urząd wyjaśnia, że droga będzie przebudowywana na długości prawie 5 km. Informuje o "frezowaniu nawierzchni, położeniu nowej i odnowieniu konstrukcji trzech przepustów pod drogą". Wskazuje też propozycje objazdów: przez drogę federalną B113, węzeł Penkun, autostradę A11 i przejście graniczne Pomellen/Kołbaskowo. – Wolniej poruszający się ruch zostanie skierowany przez przejście graniczne Linken/Lubieszyn (Meklemburgia-Pomorze Przednie) – wyjaśniono w komunikacie.

Do Rosówka prowadzi polska DK13, a po niemieckiej stronie droga federalna B2. Zamknięcie przejścia granicznego i odcinka drogi B2 do skrzyżowania z B113, prowadzącej do Mescherin i Gryfina, oznaczać będzie, że kierowcy przez ponad dwa miesiące nie będą mogli korzystać z popularnego skrótu łączącego Szczecin z Gryfinem. Przejazd przez Rosówek i Niemcy zajmował kilka minut mniej niż polską DK31 przez Szczecin Podjuchy i Radziszewo. Zakaz ruchu w rejonie przejścia granicznego nie będzie obowiązywał mieszkańców niemieckich wsi Rosow, Neurosow i Neurochlitz oraz rowerzystów.

Droga federalna B2 prowadzi od polsko-niemieckiej granicy w Rosówku przez Gartz, Schwedt w kierunku Berlina, a dalej do Lipska, Norymbergii, Monachium.