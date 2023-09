Przejechał dwa razy na czerwonym. To był początek kłopotów 29-latka

Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina. Szybko, bez korków i pół roku przed terminem

Policjanci patrolowali ulice w centrum Szczecina, gdy w pewnym momencie zauważyli dość dynamicznie poruszający się samochód marki Alfa Romeo. Dodatkowo kierujący dwukrotnie przejechał na czerwonym świetle. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. "Kierowcą był 29 latek, który po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się być osobą poszukiwaną przez Niemcy do ustalenia miejsca pobytu" - informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

To jednak nie był koniec kłopotów 29-latka. Mężczyzna zachowywał się agresywne, był pobudzony i nie chciał wykonywać poleceń mundurowych, co wzbudziło ich podejrzenia, że może być pod wpływem środków odurzających. Policjanci nie mylili się. Po przebadaniu 29-latka wyszło na jaw, że jest pod wpływem amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany. Za swoje postępowanie będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.

