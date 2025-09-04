Próbował przemycić migrantów przez granicę z Niemcami. Wpadł w Kołbaskowie

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-09-04 9:04

Na granicy polsko-niemieckiej wciąż dochodzi do nielegalnych incydentów. Straż Graniczna udaremniła próbę przemytu pięciu Afgańczyków. Zatrzymano obywatela Łotwy, który usiłował przewieźć ich do Niemiec. To kolejny taki przypadek na granicy z Niemcami, do którego doszło w ostatnich dniach.

Akcja Straży Granicznej w Kołbaskowie. Zatrzymano Łotysza i Afgańczyków

Do zdarzenia doszło w środę, 4 września w Kołbaskowie pod Szczecinem. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali kierowcę Mercedesa na gorącym uczynku. Okazało się, że mężczyzna przewozi pięciu cudzoziemców, którzy podawali się za obywateli Afganistanu.

„W rejonie Kołbaskowa funkcjonariusze Straży Granicznej w Szczecinie zatrzymali kierowcę Mercedesa, który przewoził pięciu cudzoziemców podających się za obywateli Afganistanu”

– poinformował na platformie X Morski Oddział Straży Granicznej.

Konsekwencje dla zatrzymanych. Co im grozi?

Zatrzymani przemytnicy i migranci zostali przewiezieni do placówek Straży Granicznej, gdzie prowadzone są z nimi dalsze czynności. Łotyszowi i kurierom grożą poważne konsekwencje prawne związane z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy. Cudzoziemcy natomiast odpowiadają za nielegalny pobyt na terytorium Polski.

Przemycają migrantów ze wschodu do Niemiec

To nie jedyny incydent związany z nielegalnym przekraczaniem granicy w tym regionie. W ubiegłym tygodniu, w rejonie miejscowości Buk zatrzymano dwóch kurierów – 56-letniego Polaka oraz 54-letnią Białorusinkę. Przewozili oni trzech nielegalnych migrantów.

Podczas akcji dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany przez Straż Graniczną.

PRZEMYT LUDZI
NIELEGALNI UCHODŹCY
NIELEGALNI IMIGRANCI
STRAŻ GRANICZNA
KRYZYS MIGRACYJNY