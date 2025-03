To duża kasa!

Prokuratura Rejonowa w Stargardzie zakończyła śledztwo w sprawie propozycji korupcyjnej, a także kierowania gróźb karalnych, których dopuścił się 45-letni Lorent K. odbywający karę pozbawienia wolności w stargardzkim zakładzie karnym. Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2024 roku.

- Odbywający karę pozbawienia wolności Lorent K., po zakończonym spacerze i podczas wprowadzania go do celi mieszkalnej, zaproponował jednemu z funkcjonariuszy Służby Więziennej zapłatę kwoty 50 złotych lub wręczenie zegarka, w zamian za przyniesienie mu karty telefonicznej lub paczki papierosów - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Gdy funkcjonariusz odmówił realizacji złożonej propozycji, osadzony Lorent K. zaczął grozić mu pozbawieniem życia, w tym wykonywać gest sugerujący podcięcie gardła.

45-latek nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia wskazując, że nie pamiętał, by miało dojść do takiego zdarzenia. - Lorent K. był uprzednio karany. Obecnie przebywa w Areszcie Śledczym w Szczecinie, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności - dodaje prok. Łukasz Błogowski.

Do Sądu Rejonowego w Stargardzie trafił już akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. Oznacza to, że niebawem odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

