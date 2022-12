Prezydent Szczecina dotrzymał słowa. Drzewa wróciły na główną aleję na Turzynie

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Drzewa gatunku leszczyny tureckiej rosły w tym miejscu od kilkudziesięciu lat i nadawały szczególnego charakteru tej części Szczecina. Niestety upływający czas i liczne zaniedbania ze strony miejskich służb odpowiedzialnych za zieleń sprawiły, że okazałe drzewa na alei Bohaterów Warszawy zaczęły poważnie chorować. Gubiły liście lub nie wypuszczały ich wcale, kruche, uschnięte gałęzie łamały się nawet na lekkim wietrze.

Prezydent Szczecina dotrzymał słowa. Drzewa wróciły na Turzyn

Ponad rok temu zapadł ostateczny wyrok: wycinka. W listopadzie 2021 roku dwa drzewa poszły pod topór. Mieszkańcy okolicznych budynków zaczęli niepokoić się o los kolejnych drzew i o to, czy kolejna aleja w Szczecinie stanie się nią tylko z nazwy. Zapytany o to za pośrednictwem facebookowej grupy "Piotr Krzystek na mieście" prezydent Szczecina uspokajał mieszkańców zapewniał, że nowe nasadzenia pojawią się do końca 2022 roku. Dane przez Piotra Krzystka słowo zostało dotrzymane.

We wtorek, 13 grudnia na alei Bohaterów Warszawy pojawili się pracownicy służb odpowiedzialnych za zieleń. W miejscu wyciętych dwóch drzew zostały posadzone nowe, w liczbie aż sześciu sztuk. Są to okazałe, kilkumetrowe sadzonki tego samego gatunku. Kilka dni wcześniej, na pasie zieleni między jezdniami uzupełniono nasadzenia o wycięty wcześniej modrzew.

Cieszy fakt, że główna ulica na Turzynie znów się zazieleni i nadal będzie aleją z prawdziwego zdarzenia. Warto dodać, że kilka miesięcy wcześniej, gruntownie przebudowano w tym miejscu chodnik, który jest nie tylko równy, ale i zdecydowanie szerszy. Pojawiły się również elementy małej architektury. Projekt został zrealizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.