"Praktycznie mówiąc o Leanie". Inspirujące spotkania i warsztaty z ekspertami

Warto się wybrać!

Czym jest i czym nie jest Gemba Walk, jak się do niego przygotować oraz w jaki sposób go przeprowadzić? Czy każda przyczyna to przyczyna źródłowa? Jak moderować spotkania angażujące pracowników? Jak skutecznie przejść przez zmianę? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielą eksperci Lean i zarządzania już 6 października podczas wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet WSB Merito Szczecin oraz Magdaleną Długońską - Baba na LEANie.