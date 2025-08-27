Pożar pod Szczecinem. W Przecławiu płonęła hala

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-27 15:13

W Przecławiu pod Szczecinem doszło do pożaru dachu hali. Ogień objął znaczną część konstrukcji, ale dzięki szybkiej interwencji strażaków sytuacja została opanowana. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Straż pożarna

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Straż pożarna
Szczecin SE Google News

Dach hali w płomieniach

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w środę po godzinie 12:00. Jak poinformował asp. Dariusz Szacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pożar objął jedną trzecią powierzchni dachu hali w budowie, o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych.

Polecany artykuł:

Pożar hali w Szczecinie. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, które skutecznie ugasiły ogień.

Szybka akcja strażaków zapobiegła tragedii

Dzięki sprawnej akcji gaśniczej, strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na pozostałą część hali.

- Sytuacja jest już opanowana. Obyło się bez osób poszkodowanych – poinformował po godz. 13:00 asp. Dariusz Szacht.

Na miejscu zdarzenia pracowały liczne jednostki straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i dogasiły pogorzelisko. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane przez odpowiednie służby.

Co było przyczyną pożaru w Przecławiu?

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru w Przecławiu. Służby prowadzą dochodzenie, które ma na celu ustalenie okoliczności wybuchu ognia. Będziemy informować o dalszych ustaleniach w tej sprawie.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
POŻAR HALI