Pożar pod Szczecinem. W Przecławiu płonęła hala

Dach hali w płomieniach
Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w środę po godzinie 12:00. Jak poinformował asp. Dariusz Szacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pożar objął jedną trzecią powierzchni dachu hali w budowie, o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych.
Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, które skutecznie ugasiły ogień.
Szybka akcja strażaków zapobiegła tragedii
Dzięki sprawnej akcji gaśniczej, strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na pozostałą część hali.
- Sytuacja jest już opanowana. Obyło się bez osób poszkodowanych – poinformował po godz. 13:00 asp. Dariusz Szacht.
Na miejscu zdarzenia pracowały liczne jednostki straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i dogasiły pogorzelisko. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane przez odpowiednie służby.
Co było przyczyną pożaru w Przecławiu?
Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru w Przecławiu. Służby prowadzą dochodzenie, które ma na celu ustalenie okoliczności wybuchu ognia. Będziemy informować o dalszych ustaleniach w tej sprawie.