Utrudnienia w drodze nad morze. Na S3 utworzył się sześciokilometrowy korek

- Doszło do dwóch zdarzeń drogowych, w jednym uczestniczyły dwa a w drugim trzy pojazdy. Znajdują się one już na pasach awaryjnych. Do rozładowania był ok. sześciokilometrowy zator - poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Krzysztof Wróblewski z punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Do kolizji doszło na drodze S3 miedzy Szczecinem a Goleniowem, w pobliżu miejscowości Kliniska Wielkie przed godz. 10:40. Jedna jezdnia ekspresówki, w kierunku Świnoujścia, została zamknięta, ale ruch udało się już wznowić. Na miejscu pracują służby drogowe i policja.

W czasie długiego weekendu na drogach prowadzących nad Bałtyk w woj. zachodniopomorskim obserwuje się wzmożony ruch pojazdów.

Czy zdałbyś dzisiaj egzamin na prawo jazdy? Sprawdź swoją wiedzę teoretyczną! [QUIZ] Pytanie 1 z 12 O jakim odstępie należy pamiętać przy wyprzedzaniu rowerzysty? minimum 1 metr minimum 2 metry minimum 1,5 metra Dalej