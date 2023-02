Poszukiwali go w Warszawie za kradzieże. Wpadł w Szczecinie, bo... pił piwo na dworcu

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 10.02.2023? To ogromna kwota

Tunel pod Świną nie dla rajdowców. To rozwiązanie ma powstrzymać przed przekraczaniem prędkości

W minioną niedzielę, 5 lutego, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspólnie z policjantami patrolowali rejon szczecińskiego dworca głównego. Ich uwagę zwrócili dwaj mężczyźni, którzy pili piwo w miejscu, w którym tego robić nie wolno. W związku z popełnieniem wykroczenia, mundurowi podjęli interwencję. Okazało się, że jeden z mężczyzn miał na sumieniu zdecydowanie więcej niż spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Podczas legitymowania okazało się, że jeden z mężczyzn, zamiast swoich danych, podawał personalia swojego brata. Funkcjonariusze jednak bardzo szybko ustalili jego prawdziwą tożsamość. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 31-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego miał powód, by kłamać. Był on bowiem poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ i Komisariat Policji Warszawa Targówek za kradzieże, których dopuścił się na terenie województwa mazowieckiego.

Za wprowadzenie w błąd co do danych osobowych, 31-latek został ukarany mandatem. Na tym jednak nie zakończyły się jego kłopoty. Mężczyzna spędził noc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a następnego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy czas.

Sonda Czy pijesz regularnie alkohol? Jestem abstynentem Od czasu do czasu Tak piję regularnie