Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 31 lipca - 3 sierpnia na terenie dawnego lotniska w Czaplinku-Broczynie, zaledwie 3 km od stacji kolejowej.

Pol'and'Rock Festival: Ponad 200 pociągów dowiezie fanów!

„Pociągi Polregio dowiozą pasażerów na muzyczny festiwal Pol’and’Rock w Czaplinku. Na przełomie lipca i sierpnia przewoźnik uruchomi łącznie 201 połączeń, w tym 127 dodatkowych. Pierwsze z nich ruszą już 29 lipca”

- poinformowało Polregio w komunikacie. Połączenia przygotowano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Na miejsce imprezy pociągami Polregio będzie można dotrzeć bezpośrednio ze Szczecina i Szczecinka. Stacje kolejowe w obu tych miastach oraz w Stargardzie i Runowie Pomorskim, stanowią punkty przesiadkowe dla pociągów Polregio oraz składów dalekobieżnych jadących wgłąb Polski. Z przesiadką będzie można dotrzeć na festiwal również z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Pol'and'Rock 2025: Sprawdź rozkład jazdy pociągów!

Pierwsze pociągi pod nazwą „Pol’and’Rock Festival” wyruszą 29 lipca - o godz. 6.26 ze Szczecinka (przyjazd do Czaplinka o 7.00) i o godz. 7.05 ze Szczecina Głównego (przyjazd do Czaplinka o 9.00). Przez sześć dni na trasach do Czaplinka kursować będzie od 27 do 36 par pociągów dziennie, a składy będą docierać do stacji częściej niż co pół godziny. W weekend (2-3 sierpnia) przewidziano również kursy nocne.

Połączenia do Czaplinka mają być obsługiwane przez hybrydowe pojazdy EN63H oraz spalinowe SA136 - w obu przypadkach mieszczące 300 pasażerów. Pociągi są wyposażone w klimatyzację i WiFi.

