Do zdarzenia doszło na terenie powiatu choszczeńskiego. Trzej mężczyźni zaatakowali pokrzywdzonego, zadając mu liczne ciosy i kopnięcia. Jakby tego było mało, zabrali mu ubranie i saszetkę z rzeczami osobistymi, skrępowali go i wrzucili do bagażnika. Następnie wywieźli go kilkanaście kilometrów dalej, a jego rzeczy spalili.

Po otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie natychmiast podjęli działania. Ustalili świadków, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odnaleźli spalone przedmioty. Dzięki profesjonalnej pracy policjanci szybko ustalili miejsce pobytu sprawców i przedstawili im zarzuty pobicia, zniszczenia mienia oraz pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Choszcznie, na wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Za pobicie, zniszczenie mienia i pozbawienie wolności grozi im surowa kara. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Choszcznie.

