Ponad 50 ofert w przetargach

- Otworzyliśmy oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę wszystkich ośmiu odcinków realizacyjnych S10 Szczecin – Piła o łącznej długości 113,4 km - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - W zależności od odcinka wpłynęło od czterech do ośmiu ofert. Łącznie na wszystkie odcinki złożono ich 50, z tego aż 40 mieści się w kosztorysach. Teraz złożone przez wykonawców oferty będą sprawdzane, aby wybrać oferty najkorzystniejsze.

W przetargach na poszczególne odcinki złożono następujące oferty:

Kijewo – Zdunowo - dł. 4,4 km, złożono siedem ofert z kwotami od 187,34 do 288,91 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 244,45 mln zł;

Stargard – Suchań - dł. 13,8 km, złożono cztery oferty z kwotami od 450,38 do 630,5 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 562,6 zł;

Suchań – Recz - dł. 19,6 km, złożono osiem ofert z kwotami od 667,52 do 969,06 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 835,06 mln zł;

Recz – Cybowo - dł. 15,2 km, złożono siedem ofert z kwotami od 647 do 915,62 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 991,54 mln zł;

Cybowo – Łowicz Wałecki - dł. 16,6 km, złożono siedem ofert z kwotami od 592,97 do 695,92 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 677,75 mln zł;

Łowicz Wałecki – Piecnik - dł. 14,9 km, złożono sześć ofert z kwotami od 538,05 do 680,99 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 773,92 mln zł;

Piecnik – Wałcz - dł. 16 km, złożono sześć ofert z kwotami od 552,22 do 693,41 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 616,4 mln zł;

Wałcz – Piła - dł. 13 km, złożono pięć ofert z kwotami od 721,29 do 915,37 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 999,69 mln zł.

Przetargi i realizacja – kryteria i terminy

- Postępowania na wyłonienie wykonawców ogłaszaliśmy sukcesywnie, w przeciągu dwóch tygodni na przełomie września i października - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. - Realizacja inwestycji, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule "projektuj i buduj".

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pod uwagę będzie brana cena, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. stanowi przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Cena stanowi 55 proc.

- Wykonawcy będą mieli 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID - dodaje przedstawiciel GDDKiA. - Zakładamy, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z zakładanymi terminami w przyszłym roku planowane jest podpisanie umów, a budowa w terenie rozpocznie się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Ponad 113 km nowej drogi ekspresowej

S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Budowę drogi podzielono na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).

Nowa droga ekspresowa S10 będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Na węźle Piła Północ – przyszłym połączeniu S10 i S11 – zakończy się odcinek Szczecin – Piła. Na trasie przewidziano budowę trzynastu węzłów drogowych oraz między innymi 56 wiaduktów, ośmiu estakad i 20 przejść górnych dla zwierząt. Powstaną też trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwód Utrzymania Drogi.

Połączenie Zachodniego Pomorza z centrum kraju

Droga S10, o długości około 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Zdunowa do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają także z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód – Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 70 km.

W realizacji są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Pierwszy wniosek o ZRID został złożony w lipcu, drugi w sierpniu. Dla dwóch pozostałych w dalszym ciągu opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.

W przygotowaniu znajdują się odcinki Wyrzysk – Bydgoszcz (40 km) oraz A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Pierwszy z nich uzyskał w listopadzie ub.r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku drugiego projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Trwają też prace przygotowawcze związane z poszerzeniem około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń – Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10, o dodatkowy pas ruchu.

- Na terenie woj. wielkopolskiego, złożyliśmy wniosek o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła – Wyrzysk (o długości ok. 28 km) i czekamy na jej wydanie - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Opracowujemy dokumentację do złożenia wniosku o DŚU dla dobudowy drugiej jezdni dla obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km).

i Autor: GDDKiA Szczecin Droga S10

