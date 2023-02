Pomarańczowy alert na Zalewie Szczecińskim. Czy grozi nam powódź?

Wysoki stan wód to efekt tzw. "cofki". Północny wiatr wpycha wodę z Bałtyku do wpadających do niego rzek. Tak właśnie stało się w Świnoujściu, gdzie znacznie podniósł się poziom wody w cieśninie Świny i kanałach portowych, gdzie w weekend chwilowo przekroczone zostały stany alarmowe. Stany ostrzegawcze są przekroczone na Zalewie Szczecińskim, m.in. w Trzebieży, a także na Odrze, m.in. w Szczecinie i Gryfinie.

Dla obszaru Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry ogłoszono ostrzeżenie drugiego stopnia, czyli tzw. "pomarańczowy alert". Obowiązuje on do poniedziałku, 27 lutego, do godz. 12:00. Prognozy są jednak optymistyczne. Wiatr powinien zmienić kierunek, a woda powinna stopniowo opadać, co sprawia, że ryzyko ewentualnych podtopień jesst coraz mniejsze.

