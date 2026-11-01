Półwysep nad Bałtykiem zamknięty dla turystów. Kryje śmiertelne zagrożenie

Półwysep Wustrow nad Bałtykiem jest całkowicie niedostępny dla turystów

Otoczony wodami Morza Bałtyckiego oraz zatoki Salzhaff półwysep Wustrow leży nieopodal miejscowości Rerik. Z oddali teren ten sprawia wrażenie dzikiego, spokojnego i zupełnie nietkniętego ludzką ręką fragmentu wybrzeża, co jest jednak niezwykle złudne. W rzeczywistości obszar ten kryje opustoszałe budynki i dawną infrastrukturę militarną, a także strefy stanowiące realne zagrożenie dla życia.

Niewybuchy i zrujnowane budynki na półwyspie Wustrow

Głównym źródłem niebezpieczeństwa jest militarna przeszłość terenu. Na obszarze Wustrow pełno jest popadających w ruinę konstrukcji, natomiast pod powierzchnią ziemi wciąż mogą kryć się niewybuchy oraz groźne resztki amunicji. Dodatkowe zagrożenie stanowi fatalny stan techniczny opuszczonych obiektów, w których przebywanie grozi tragedią.

Właśnie z tych powodów obowiązujący tam zakaz wejścia nie jest zwykłą biurokratyczną przeszkodą. Wszelkie próby sforsowania płotu oraz samodzielne zwiedzanie tamtejszych ruin mogą doprowadzić do ciężkiego wypadku.

[...] wyraźnie odradzamy samodzielne wędrówki po półwyspie Wustrow. Teren prywatny jest zamknięty. Otwarcie półwyspu dla ludzi byłoby obecnie zbyt ryzykowne, ponieważ znajduje się tam wiele zrujnowanych budowli i pustych przestrzeni, które stwarzają zagrożenie wypadkowe. Jeszcze większym zagrożeniem jest jednak stara amunicja, która na terenie wojskowym może znajdować się praktycznie wszędzie w ziemi – czytamy na stronie internetowej insel-wustrow.de.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z półwyspu, zachęcamy do sprawdzenia.

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Tajemniczy półwysep nad Bałtykiem

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Historia półwyspu Wustrow. Od bazy Wehrmachtu do planów budowy kurortu

Dzieje półwyspu Wustrow są niezwykle intrygujące, gdyż początkowo funkcjonowały tam zwykłe gospodarstwa, a obszar ten tętnił codziennym życiem lokalnej społeczności. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 1933 r., kiedy to niemiecki Wehrmacht przejął ten teren pod ośrodek szkoleniowy artylerii przeciwlotniczej.

Gdy dobiegła końca II wojna światowa, kontrolę nad tym miejscem zejęła armia radziecka. Wojska stacjonowały tam przez kolejne dekady, a ostatni radzieccy żołnierze wyjechali stamtąd dopiero w 1993 r., zostawiając po sobie opustoszałą bazę.

Po wycofaniu się wojsk pojawiły się interesujące koncepcje nowego zagospodarowania tego terenu, który miał ogromną szansę przeobrazić się w popularny kurort wypoczynkowy. Inwestorzy planowali na Wustrow wzniesienie luksusowych hoteli oraz utworzenie pola golfowego dla turystów, jednak te ambitne zamierzenia nigdy nie doczekały się realizacji.