Półtoraroczna dziewczynka sama na ulicy w Świnoujściu. Matka w tym czasie spała

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę, 28 listopada w Świnoujściu. Jak informuje portal iswinoujscie.pl, około godz. 10.30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące małej dziewczynki, która bez opieki osoby dorosłej chodziła po chodniku przy ulicy Dąbrowskiego. Dziecko miało na sobie tylko piżamę i skarpetki. Na szczęście dziewczynka nie weszła na jezdnię. Dzieckiem zainteresowali się przechodnie i powiadomili służby.

Policjanci ustalili, gdzie mieszka dziewczynka, i dotarli do jej matki. – W toku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że w czasie, gdy dziewczynka samodzielnie opuściła mieszkanie, jej 24-letnia matka spała. W mieszkaniu znajdowało się również drugie dziecko w wieku około 10 miesięcy – przekazała portalowi iswinoujscie.pl mł. asp. Alicja Biernat z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Dzieci trafiły do szpitala. Matka dostała 500 zł mandatu

Ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu obojga dzieci do szpitala. Policjanci przebadali 24-letnią kobietę alkomatem. Okazało się, że była trzeźwa. O całej sytuacji powiadomiono Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Matka została ukarana mandatem w wysokości 500 zł na podstawie art. 106 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten dotyczy osób, które nie dopełniły obowiązku opieki nad dzieckiem poniżej siódmego roku życia, dopuszczając do sytuacji niebezpiecznej dla jego zdrowia.

Nie wiadomo, jak długo dziewczynka przebywała poza domem. Na szczęście w porę zauważyli ją przechodnie. Ich reakcja mogła zapobiec tragedii.

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