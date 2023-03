Półtora roku, a taka różnica! Tak zmienił się most nad Kanałem Zielonym

Matka "na haju" jechała po dziecko do przedszkola. To jednak nie koniec jej kłopotów...

Most nad Kanałem Zielonym to jedyna drogowa przeprawa łącząca centrum Szczecina z Kępą Parnicką, wyspą z ogromnym potencjałem. Obecnie mieszczą się tutaj przede wszystkim różne firmy i instytucje, m.in. siedziba sanepidu czy baza PKS, jednak w przyszłości wyspa ma szansę stać się atrakcyjną dzielnicą z mieszkaniami, biurami i przestrzeniami rekreacyjnymi. Trwają już zaawansowane prace przy kilku inwestycjach, kolejne są w planach.

Jeszcze niedawno przeprawa dosłownie groziła zawaleniem. Zbudowany około 50 lat temu most nad Kanałem Zielonym był w katastrofalnym stanie technicznym. Do tego stopnia, że trzeba było ograniczyć ruch samochodowy do jednego pasa. Remont, a wręcz budowa od podstaw, to była konieczność. Prace ruszyły w styczniu 2022 roku i miały potrwać 10 miesięcy.

Podczas przebudowy wymieniono przęsła, wzmocniono podpory, przebudowano również wszystkie instalacje. Utrudnieniem dla drogowców był fakt, że most musiał być przez cały czas przejezdny. Kierowcy, piesi i rowerzyści również musieli liczyć się z niedogodnościami. Na szczęście to już przeszłość. Zniknęły zapory, zwężenia i ograniczenia. Most jest już w pełni przejezdny.

"Nowe serce miasta"

Znaczenie przeprawy jest ogromne, jednak w przyszłości znacznie wzrośnie. Tereny nad Odrą to ogromny plac budowy. Obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji mieszkaniowo-usługowych, kolejne są w planach na najbliższą przyszłość. Na Kępie Parnickiej powstaje również nowy przystanek kolejowy, na którym będą zatrzymywały się pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Według zapowiedzi szczecińskiego magistratu, tereny na prawym brzegu Odry mają stać się "nowym sercem miasta" - z budynkami mieszkalno-usługowymi, biurowcami, obiektami kulturalnymi i przestrzeniami rekreacyjnymi. A to wszystko dosłownie kilka kroków od centrum Szczecina.