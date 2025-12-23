Policyjny pościg zakończył się w błocie. Kierowca fiata miał sporo na sumieniu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-23 8:14

Niecodzienny finał codziennej służby policyjnego patrolu. Mundurowi z Kamienia Pomorskiego interweniowali w sprawie kierowcy fiata, który nie zatrzymał się do kontroli. Policyjny pościg zakończył się w błocie, a pirata drogowego czekają surowe konsekwencje.

Policyjny pościg zakończył się w błocie

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe
Uciekał przed policją, ugrzązł w błocie

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 21 grudnia, w godzinach popołudniowych. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego osobowym fiatem. Jak się okazało - bezskutecznie.

- Mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuując jazdę - informuje mł. asp. Katarzyna Jasion z kamieńskiej policji. - W pewnym momencie zjechał w boczną drogę, gdzie pojazd ugrzązł w błocie.

Po zatrzymaniu samochodu kierujący opuścił pojazd i próbował uciekać.

- Nie reagował na wydawane polecenia, w związku z czym policjanci zastosowali środki przymusu bezpośredniego, skutecznie uniemożliwiając dalszą ucieczkę - dodaje policjantka.

Naćpany kierowca z zakazem za kółkiem

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto znajdował się on pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w celu pobrania krwi do badań, a sprawa będzie miała dalszy bieg procesowy.

Policja nie ma litości dla piratów drogowych

Policja po raz kolejny przypomina, że lekceważenie sądowych zakazów, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków oraz próby ucieczki przed kontrolą drogową zawsze kończą się poważnymi konsekwencjami prawnymi. Stanowcze i szybkie reakcje funkcjonariuszy mają na celu ochronę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

POLICJA
KAMIEŃ POMORSKI
NAĆPANY KIEROWCA
POŚCIG