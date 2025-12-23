Uciekał przed policją, ugrzązł w błocie

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 21 grudnia, w godzinach popołudniowych. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego osobowym fiatem. Jak się okazało - bezskutecznie.

- Mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuując jazdę - informuje mł. asp. Katarzyna Jasion z kamieńskiej policji. - W pewnym momencie zjechał w boczną drogę, gdzie pojazd ugrzązł w błocie.

Po zatrzymaniu samochodu kierujący opuścił pojazd i próbował uciekać.

- Nie reagował na wydawane polecenia, w związku z czym policjanci zastosowali środki przymusu bezpośredniego, skutecznie uniemożliwiając dalszą ucieczkę - dodaje policjantka.

Naćpany kierowca z zakazem za kółkiem

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto znajdował się on pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w celu pobrania krwi do badań, a sprawa będzie miała dalszy bieg procesowy.

Policja nie ma litości dla piratów drogowych

Policja po raz kolejny przypomina, że lekceważenie sądowych zakazów, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków oraz próby ucieczki przed kontrolą drogową zawsze kończą się poważnymi konsekwencjami prawnymi. Stanowcze i szybkie reakcje funkcjonariuszy mają na celu ochronę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

