Policjanci zajrzeli do niepozornego opla. W środku był tłum!

Jechał pijany, w aucie miał ośmiu pasażerów. Dwóch podróżowało w bagażniku

W centrum Szczecina podczas patrolu policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji zwrócili uwagę na samochód osobowy, którego kierowca nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Już przed zatrzymaniem zauważyli coś, co wzbudziło ich podejrzenia. W bagażniku samochodu... było dwóch mężczyzn. To nie wszystko. Łącznie w samochodzie znajdowało się aż osiem osób. Kierowca został przebadany alkomatem. Pierwszy pomiar wykazał 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

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"Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równie niebezpieczne"

"Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równie niebezpieczne. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego" - piszą zachodniopomorscy policjanci na swojej stronie internetowej.

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👮‍♂️Ośmiu pasażerów w samochodzie. Kierowca stracił prawo jazdy👮‍♂️➡️Policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas patrolu w centrum miasta zwrócili uwagę na pojazd, którego kierowca nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy. Dodatkowo… pic.twitter.com/mroFuP3GIA— KWP w Szczecinie (@KWPwSzczecinie) June 11, 2026