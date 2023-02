Policjanci pomogli mu bezpiecznie przyjść na świat. Mały Nikoś czuje się świetnie

i Autor: Szpital "Zdroje", mat.policji Policjanci pomogli mu bezpiecznie przyjść na świat. Mały Nikoś czuje się świetnia

Zaczęło się od kontroli drogowej

Zdenerwowany kierowca osobowego forda poprosił policjantów drogówki o pomoc w dotarciu do szpitala. W samochodzie była jego żona, u której właśnie zaczął się poród, a do placówki medycznej było daleko. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy rodzice dotarli na czas do szpitala. Ta historia ma ciąg dalszy!