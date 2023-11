Sprawdź lokalizacje!

Polacy jeżdżą na jarmarki świąteczne do Berlina. Imponująca lista. Jest lepiej niż w Polsce?

Jarmarki świąteczne to jedna z największych zimowych atrakcji Berlina. Każdego roku, przed świętami, w stolicy Niemiec odbywa się kilkadziesiąt takich wydarzeń, które przyciągają tłumy mieszkańców i turystów pragnących poczuć tę wyjątkową przedświąteczną atmosferę. Jarmarki są też chętnie odwiedzanie przez Polaków, zwłaszcza z zachodniej części kraju. Do Berlina przyjeżdżają mieszkańcy oddalonego o niewiele ponad 100 kilometrów Szczecina i Pomorza Zachodniego, a także Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska. Podróż do Berlina trwa około dwóch godzin, a do wyboru mamy kilkadziesiąt mniejszych i większych jarmarków w różnych punktach miasta.