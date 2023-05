i Autor: Grzegorz Kluczyński Pociąg DB

Utrudnienia dla pasażerów

Ze Szczecina do Berlina tylko autobusem. Ruch kolejowy wstrzymany

Co najmniej do początku lipca dojazd pociągiem ze Szczecina do Berlina będzie mocno utrudniony. Ruch kolejowy na części trasy do stolicy Niemiec został wstrzymany, w zamian za pociągi kursują autobusy zastępcze.