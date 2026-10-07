Polacy i Niemcy łączą siły i budują bastion obronny. Szykują się na najgorsze

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Groźba cyberataków i paraliżu dostaw
Trwająca wojna w Ukrainie oraz narastające zagrożenia hybrydowe w akwenie Morza Bałtyckiego sprawiły, że dotychczasowe procedury bezpieczeństwa wymagają pilnej aktualizacji. Polsko-niemieckie pogranicze stanęło przed wyzwaniami, z którymi żaden z krajów nie poradzi sobie w pojedynkę. Odpowiedzią na te wyzwania ma być inicjatywa NSGO, czyli projekt „Sieć na rzecz bezpieczeństwa i odporności w regionie przygranicznym i Morza Bałtyckiego”.
Za realizację tego projektu odpowiada stowarzyszenie Städtepartner Stettin e.V. we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Interdyscyplinarnych w Kulicach Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedsięwzięcie łączy specjalistów ds. obronności, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe po obu stronach Odry.
Na celowniku infrastruktura krytyczna
Co dokładnie ma uchronić Polaków i Niemców przed ewentualnym kryzysem? W samym centrum projektu znajduje się obrona kluczowych obiektów, od których zależy codzienne funkcjonowanie społeczeństwa. Eksperci skupią się na ochronie:
- sieci energetycznych i elektrowni,
- ciągów transportowych i mostów granicznych,
- systemów zaopatrzenia w wodę pitną,
- infrastruktury cyfrowej oraz łączności.
Dodatkowym filtrem obronnym ma być budowanie odporności na cyberataki oraz zorganizowane kampanie dezinformacyjne ze strony wrogich państw. Podczas posiedzeń szczytu Partnerstwa Odry samorządowcy z obu stron granicy zwracają uwagę m.in. na brak sprawnych połączeń komunikacyjnych oraz potrzebę odbudowy granicznych przepraw mostowych, co ma kluczowe znaczenie dla sprawnej ewakuacji oraz mobilności wojsk i służb ratunkowych.
Zasada "Whole-of-Society": Całe społeczeństwo w gotowości
Projekt stawia na nowatorskie podejście całospołeczne (ang. Whole-of-Society). Oznacza to, że ciężar przygotowania na kryzys nie spoczywa wyłącznie na wojsku czy policji, ale na całym społeczeństwie – w tym na samorządach, uczelniach wyższych, firmach prywatnych i zwykłych obywatelach.
Różnice w przepisach oraz inne procedury po polskiej i niemieckiej stronie granicy dotąd utrudniały szybką reakcję. Wspólne działania mają to zmienić i wypracować jednolity model ochrony ludności cywilnej.
Szczecin i Berlin sercem debaty o bezpieczeństwie
Kluczowym elementem projektu będą warsztaty połączone z otwartymi panelami dyskusyjnymi w Szczecinie i Berlinie. Będzie to nie tylko okazja do wymiany wiedzy i nawiązania kontaktów między służbami obu państw, ale także szansa dla samych mieszkańców na poznanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia. Dyskusje będą otwarte dla publiczności, co ma przełamać dotychczasowy tabu wokół tematu obrony cywilnej i przygotowania kryzysowego po obu stronach granicy.