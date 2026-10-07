Polacy i Niemcy łączą siły i budują bastion obronny. Szykują się na najgorsze

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-07 12:03

Wojna za wschodnią granicą i coraz zuchwalsze ataki hybrydowe ze strony Rosji sprawiają, że bezpieczeństwo staje się sprawą kluczową. Polacy i Niemcy postawili na pełną mobilizację. W ramach regionu Partnerstwa Odry rusza wyjątkowa inicjatywa, która ma przygotować przygraniczne samorządy, służby oraz zwykłych mieszkańców na sytuacje kryzysowe i najgorsze scenariusze. – Musimy działać ramię w ramię, bo w obliczu zagrożenia granica przestaje mieć znaczenie – podkreślają eksperci.

Uścisk dłoni dwóch osób na tle panoramy Berlina i Szczecina. O współpracy obu miast przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Groźba cyberataków i paraliżu dostaw

Trwająca wojna w Ukrainie oraz narastające zagrożenia hybrydowe w akwenie Morza Bałtyckiego sprawiły, że dotychczasowe procedury bezpieczeństwa wymagają pilnej aktualizacji. Polsko-niemieckie pogranicze stanęło przed wyzwaniami, z którymi żaden z krajów nie poradzi sobie w pojedynkę. Odpowiedzią na te wyzwania ma być inicjatywa NSGO, czyli projekt „Sieć na rzecz bezpieczeństwa i odporności w regionie przygranicznym i Morza Bałtyckiego”.

Za realizację tego projektu odpowiada stowarzyszenie Städtepartner Stettin e.V. we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Interdyscyplinarnych w Kulicach Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedsięwzięcie łączy specjalistów ds. obronności, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe po obu stronach Odry.

Na celowniku infrastruktura krytyczna

Co dokładnie ma uchronić Polaków i Niemców przed ewentualnym kryzysem? W samym centrum projektu znajduje się obrona kluczowych obiektów, od których zależy codzienne funkcjonowanie społeczeństwa. Eksperci skupią się na ochronie:

  • sieci energetycznych i elektrowni,
  • ciągów transportowych i mostów granicznych,
  • systemów zaopatrzenia w wodę pitną,
  • infrastruktury cyfrowej oraz łączności.

Dodatkowym filtrem obronnym ma być budowanie odporności na cyberataki oraz zorganizowane kampanie dezinformacyjne ze strony wrogich państw. Podczas posiedzeń szczytu Partnerstwa Odry samorządowcy z obu stron granicy zwracają uwagę m.in. na brak sprawnych połączeń komunikacyjnych oraz potrzebę odbudowy granicznych przepraw mostowych, co ma kluczowe znaczenie dla sprawnej ewakuacji oraz mobilności wojsk i służb ratunkowych.

Polecany artykuł:

Zasada "Whole-of-Society": Całe społeczeństwo w gotowości

Projekt stawia na nowatorskie podejście całospołeczne (ang. Whole-of-Society). Oznacza to, że ciężar przygotowania na kryzys nie spoczywa wyłącznie na wojsku czy policji, ale na całym społeczeństwie – w tym na samorządach, uczelniach wyższych, firmach prywatnych i zwykłych obywatelach.

Różnice w przepisach oraz inne procedury po polskiej i niemieckiej stronie granicy dotąd utrudniały szybką reakcję. Wspólne działania mają to zmienić i wypracować jednolity model ochrony ludności cywilnej.

Szczecin i Berlin sercem debaty o bezpieczeństwie

Kluczowym elementem projektu będą warsztaty połączone z otwartymi panelami dyskusyjnymi w Szczecinie i Berlinie. Będzie to nie tylko okazja do wymiany wiedzy i nawiązania kontaktów między służbami obu państw, ale także szansa dla samych mieszkańców na poznanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia. Dyskusje będą otwarte dla publiczności, co ma przełamać dotychczasowy tabu wokół tematu obrony cywilnej i przygotowania kryzysowego po obu stronach granicy.

QUIZ: Szczecin czy Berlin?
Pytanie 1 z 15
Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin?
Quiz: Szczecin czy Berlin?
Szlakiem berlińskich zegarów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BERLIN
POLSKA NIEMCY
NIEMCY
WSPÓŁPRACA
BEZPIECZEŃSTWO
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
WOJNA W UKRAINIE