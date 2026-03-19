Pokłócili się na drodze. Nagle jeden z kierowców wyciągnął broń

Awantura na drodze zakończona groźbami

Do niebezpiecznej sytuacji doszło, gdy między dwoma kierowcami wywiązała się sprzeczka. W pewnym momencie 46‑letni mieszkaniec Szczecina miał skierować w stronę drugiego mężczyzny przedmiot przypominający broń. Według ustaleń policji zrobił to, by zmusić go do określonego zachowania. Pokrzywdzony natychmiast powiadomił służby.

Na miejsce ruszyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz kryminalni z Komisariatu Szczecin‑Pogodno. Mężczyzna został zatrzymany.

Broń, amunicja i konopie w mieszkaniu

To jednak nie koniec kłopotów 46‑latka. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci natrafili na cały arsenał problemów: przedmiot przypominający broń, amunicję, rośliny konopi oraz blisko 8 gramów suszu roślinnego. Wszystko zostało zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Cztery zarzuty i środki zapobiegawcze

Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie aż czterech zarzutów. Obejmują one:

kierowanie pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia,

stosowanie groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania,

uprawę konopi innych niż włókniste,

posiadanie środków odurzających.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakazu opuszczania kraju.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie