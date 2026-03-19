Pokłócili się na drodze. Nagle jeden z kierowców wyciągnął broń

Grzegorz Kluczyński
2026-03-19 16:31

Na spokojnym na co dzień szczecińskim Pogodnie doszło do scen rodem z kryminału. Podczas zwykłej sprzeczki między kierowcami jeden z mężczyzn miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i grozić nim drugiemu uczestnikowi ruchu. Interweniowali kontrterroryści.

Awantura na drodze zakończona groźbami

Do niebezpiecznej sytuacji doszło, gdy między dwoma kierowcami wywiązała się sprzeczka. W pewnym momencie 46‑letni mieszkaniec Szczecina miał skierować w stronę drugiego mężczyzny przedmiot przypominający broń. Według ustaleń policji zrobił to, by zmusić go do określonego zachowania. Pokrzywdzony natychmiast powiadomił służby.

Na miejsce ruszyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz kryminalni z Komisariatu Szczecin‑Pogodno. Mężczyzna został zatrzymany.

Broń, amunicja i konopie w mieszkaniu

To jednak nie koniec kłopotów 46‑latka. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci natrafili na cały arsenał problemów: przedmiot przypominający broń, amunicję, rośliny konopi oraz blisko 8 gramów suszu roślinnego. Wszystko zostało zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Cztery zarzuty i środki zapobiegawcze

Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie aż czterech zarzutów. Obejmują one:

  • kierowanie pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia,
  • stosowanie groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania,
  • uprawę konopi innych niż włókniste,
  • posiadanie środków odurzających.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakazu opuszczania kraju.

