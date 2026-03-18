Instruktor jazdy oskarżony o 17 przestępstw. „Poświadczał nieprawdę”

„Stwierdził obecność osób, których nie było”

Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa w Stargardzie, do nieprawidłowości dochodziło w latach 2022–2023. Grzegorz M., instruktor w ośrodku szkolenia kierowców, miał wielokrotnie potwierdzać w kartach zajęć uczestnictwo trzech kobiet ubiegających się o prawo jazdy kategorii D, mimo że faktycznie nie brały one udziału w szkoleniu.

– Instruktor siedemnaście razy poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. W dokumentach stwierdził obecność kursantek, które w tym czasie nie uczestniczyły w zajęciach – wyjaśnia prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Szkolenia kierowców pod ścisłą kontrolą

Procedury obowiązujące w ośrodkach szkolenia kierowców są bardzo precyzyjne. Każde zajęcia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – muszą być potwierdzane podpisem instruktora i osoby szkolonej. Dokumentacja jest podstawą dopuszczenia kursanta do egzaminu.

– Każde odstępstwo od tych wymogów stanowi rażące naruszenie zasad prowadzenia działalności szkoleniowej – podkreśla prok. Szozda.

Według śledczych działania Grzegorza M. mogły podważyć rzetelność procesu szkolenia przyszłych kierowców autobusów.

Instruktor nie przyznał się do winy

Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń prokuratury wynika, że wcześniej nie był karany.

Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Stargardzie. Za poświadczenie nieprawdy grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

