Pogoda dla Szczecina na weekend 16-18 października

Nadchodzący weekend w Szczecinie upłynie pod znakiem dużej dynamiki w pogodzie. Mieszkańcy będą mogli doświadczyć zarówno aury przypominającej późne lato, jak i typowo jesiennej szarugi. Kluczowa zmiana nastąpi w nocy z piątku na sobotę, kiedy to pogoda zmieni się o 180 stopni. Największą różnicę odczujemy w temperaturze, która spadnie o kilka stopni, a słoneczną aurę zastąpią chmury i deszcz.

Piątek: ostatni tak ciepły i słoneczny dzień

Początek weekendu, 16 października, zapowiada się wyjątkowo przyjemnie. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień w całej prognozie, z temperaturą maksymalną sięgającą nawet 18 stopni Celsjusza. Poranek i noc będą oczywiście chłodniejsze, z temperaturą minimalną w okolicach 8°C. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a co najważniejsze – nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Całości dopełni słaby wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s. Piątkowa aura będzie więc idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie i deszcz

Już w sobotę, 17 października, pogoda w Szczecinie diametralnie się zmieni. Przede wszystkim zrobi się znacznie chłodniej, a słońce skryje się za chmurami. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie 12 stopni, co oznacza spadek o blisko sześć stopni w porównaniu z piątkiem. Minimalna temperatura w nocy spadnie do około 8°C. Prognozy przewidują również pojawienie się słabych opadów deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s, co spotęguje odczucie chłodu.

Niedziela: pochmurna i z silniejszym wiatrem

Ostatni dzień weekendu, 18 października, nie przyniesie niestety poprawy aury. Temperatura maksymalna nieznacznie wzrośnie i wyniesie około 14 stopni Celsjusza, a minimalna utrzyma się na poziomie około 9°C. Niedziela upłynie jednak pod znakiem dużego zachmurzenia, a prognozy wskazują również na wystąpienie opadów. Tego dnia da o sobie znać także wiatr, który będzie najsilniejszy w całym weekendzie – jego prędkość wzrośnie do około 5 m/s, co może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.

Weekend w Szczecinie. Jak zaplanować czas?

Zmienna aura wymaga dobrego zaplanowania weekendu. Słoneczny i bardzo ciepły piątek to idealny moment na spędzenie czasu na zewnątrz, na przykład na długim spacerze po parkach czy nad wodą. Warto wykorzystać ten dzień w pełni, bo kolejne nie będą już tak łaskawe. Z kolei sobota i niedziela, ze względu na znaczne ochłodzenie, opady deszczu i silniejszy wiatr, będą bardziej sprzyjać aktywnościom pod dachem. Jeśli jednak planujemy wyjście, warto zabrać ze sobą parasol i cieplejsze ubranie, by deszcz i wiatr nie pokrzyżowały planów.

Dane pogodowe: OpenWeather