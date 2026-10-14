Wpadł do sklepu z rurą i zażądał pieniędzy. Chwile grozy na stacji paliw

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Wszedł do sklepu z metalową rurą i zażądał gotówki
Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji paliw w Szczecinie. Jak informuje policja, mężczyzna wszedł do obiektu, trzymając w ręku rurę, którą demonstrował pracownikowi obsługującemu kasę. Następnie zażądał wydania pieniędzy.
Kasjer, obawiając się zagrożenia, przekazał gotówkę znajdującą się w kasie. Po otrzymaniu pieniędzy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
Policyjny pościg za sprawcą
Po otrzymaniu zgłoszenia do działania natychmiast przystąpili policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie okolicy i poszukiwania podejrzanego.
Ich działania szybko przyniosły efekt. Mundurowi namierzyli mężczyznę podejrzewanego o dokonanie rozboju. Podczas kontroli znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy.
Napastnik usłyszał zarzut rozboju
Mężczyzna został zatrzymany i trafił w ręce śledczych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju.
Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
Policja: liczyła się szybka reakcja
Szczecińscy policjanci podkreślają, że zatrzymanie sprawcy było możliwe dzięki błyskawicznej reakcji patrolowców i sprawnemu sprawdzeniu terenu. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że doświadczenie, czujność oraz konsekwentnie prowadzone działania pozwoliły szybko zakończyć sprawę i odzyskać część skradzionych pieniędzy.