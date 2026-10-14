Wpadł do sklepu z rurą i zażądał pieniędzy. Chwile grozy na stacji paliw

Wszedł do sklepu z metalową rurą i zażądał gotówki

Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji paliw w Szczecinie. Jak informuje policja, mężczyzna wszedł do obiektu, trzymając w ręku rurę, którą demonstrował pracownikowi obsługującemu kasę. Następnie zażądał wydania pieniędzy.

Kasjer, obawiając się zagrożenia, przekazał gotówkę znajdującą się w kasie. Po otrzymaniu pieniędzy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Policyjny pościg za sprawcą

Po otrzymaniu zgłoszenia do działania natychmiast przystąpili policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie okolicy i poszukiwania podejrzanego.

Ich działania szybko przyniosły efekt. Mundurowi namierzyli mężczyznę podejrzewanego o dokonanie rozboju. Podczas kontroli znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy.

Napastnik usłyszał zarzut rozboju

Mężczyzna został zatrzymany i trafił w ręce śledczych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Policja: liczyła się szybka reakcja

Szczecińscy policjanci podkreślają, że zatrzymanie sprawcy było możliwe dzięki błyskawicznej reakcji patrolowców i sprawnemu sprawdzeniu terenu. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że doświadczenie, czujność oraz konsekwentnie prowadzone działania pozwoliły szybko zakończyć sprawę i odzyskać część skradzionych pieniędzy.

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