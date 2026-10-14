Dramatyczna walka o życie w centrum miasta. Policjanci ruszyli z pomocą, liczyła się każda sekunda

Świadek nie pozostał obojętny

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Szczecinie. Jeden ze świadków zauważył mężczyznę, który nagle zasłabł. Widząc powagę sytuacji, natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112 i wezwał pomoc.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Walka o życie rozpoczęła się natychmiast

Po przybyciu funkcjonariusze szybko ocenili stan poszkodowanego. Okazało się, że mężczyzna potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Policjanci nie zwlekali ani chwili i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

Równocześnie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Każda sekunda miała znaczenie, a od sprawności prowadzonych działań mogło zależeć życie człowieka.

Udało się przywrócić funkcje życiowe

Dzięki prawidłowo prowadzonej reanimacji policjantom udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe. Następnie poszkodowany został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy kontynuowali działania i zapewnili mu dalszą pomoc.

To kolejny przykład pokazujący, jak istotne są regularne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w których uczestniczą funkcjonariusze. Zdobyte podczas nich umiejętności mogą okazać się bezcenne w sytuacjach zagrożenia życia.

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Wspólna misja służb ratunkowych

Historia ta została przypomniana przez szczecińską policję z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego. Mundurowi podkreślają, że skuteczne ratowanie ludzkiego życia to efekt współpracy wielu służb, w tym policjantów, strażaków i ratowników medycznych.

Policjanci apelują również, aby w sytuacji zagrożenia życia nie pozostawać biernym. Natychmiastowe wezwanie pomocy i rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia może przesądzić o czyimś losie. Jak pokazuje ta historia, czasem wystarczy jedna szybka reakcja, by uratować ludzkie życie.

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Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie