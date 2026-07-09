Pogoda w Szczecinie: 10-12 lipca

Najbliższy weekend w Szczecinie przyniesie stabilną i coraz przyjemniejszą aurę, która z pewnością ucieszy mieszkańców spragnionych słońca. Prognozy są jednoznaczne – przez wszystkie trzy dni nie spadnie ani kropla deszczu, a temperatura będzie systematycznie rosła, osiągając swoje maksimum w niedzielę.

Początek weekendu, czyli piątek 10 lipca, upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Choć słońce będzie się przebijać przez chmury, niebo nie będzie jeszcze w pełni bezchmurne. Mimo to aura pozostanie sucha. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą przyjemne 25 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca zrobi się jednak wyraźnie chłodniej, a temperatura spadnie do około 13 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 4 m/s.

Sobota, 11 lipca, przyniesie już zdecydowaną poprawę pogody i więcej słońca. Chmury całkowicie znikną z nieba nad Szczecinem, które przez cały dzień będzie bezchmurne. Temperatura maksymalna utrzyma się na komfortowym poziomie z piątku, czyli około 25 stopni. Zmianę odczujemy natomiast w nocy – będzie to najchłodniejszy moment weekendu, z temperaturą minimalną spadającą do zaledwie 12 stopni. Wiatr jednocześnie wyraźnie osłabnie, a jego średnia prędkość wyniesie około 3 m/s.

Finał weekendu zapowiada się w pełni letni. Niedziela, 12 lipca, będzie najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem w Szczecinie. Bezchmurne niebo pozwoli słońcu mocno operować, co przełoży się na wyraźny wzrost temperatury. Słupki rtęci powędrują aż do 28 stopni Celsjusza, zapewniając prawdziwie wakacyjną atmosferę. Cieplejsza będzie również noc z niedzieli na poniedziałek, z temperaturą minimalną na poziomie 14 stopni. Łagodny wiatr o prędkości około 3 m/s nie będzie zakłócał odczucia ciepła.

Słoneczna aura zachęca do wyjścia z domu

Taka prognoza to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić weekend aktywnie. Brak opadów i systematycznie rosnąca temperatura stwarzają idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Zwłaszcza słoneczna i bardzo ciepła niedziela to świetna okazja, by wybrać się na dłuższy spacer, odpocząć w miejskich parkach czy zorganizować czas w pobliżu wody. Aura będzie sprzyjać relaksowi na zewnątrz i pozwoli w pełni cieszyć się urokami lata w mieście.

Dane pogodowe: OpenWeather