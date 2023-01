Jak wspominacie te czasy?

Po Szczecinie jeździ "wehikuł czasu". Wsiadasz i cofasz się o ponad 15 lat, a tam... kontrole na granicy i garaże zamiast Netto Areny

Co działo się w Szczecinie w 2007 roku? Tego wiele osób już nie pamięta. Od tego czasu minęło już ponad półtorej dekady. Niektórzy chcieliby powrócić do tamtych czasów, inni woleliby o nich zapomnieć. Okazuje się, że zupełnie przypadkiem, można odbyć małą podróż w czasie i przenieść się do roku 2007. Jak to możliwe? Wystarczy wsiąść do tramwaju!