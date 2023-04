"Pleciuga" stworzy kapsułę czasu. Pomoże w tym krasnal Życzliwek!

- Propozycje, które do nas przyjdą, zweryfikujemy, bo one mogą się powtarzać - mówi w rozmowie z Polską Agencja Prasową Agnieszka Wunsch z Teatru Lalek "Pleciuga". - Następnie stworzymy wspólną informację, którą włożymy do krasnala. Mogą to być np. przepisy kulinarne, wierszyki, marzenia.

Mieszkańcy mogą przesyłać swoje propozycje do 14 kwietnia na adres mailowy marketing@pleciuga.pl

- My umieścimy je wewnątrz krasnala, bo figurka jest w środku pusta - dodaje Agnieszka Wunsch. - Życzliwek ponownie wróci na swoje miejsce, ale będzie solidniej przymocowany. Chcemy skorzystać z okazji, żeby tam coś włożyć i zrobić z krasnala kapsułę czasu.

Rzeźba ma 35 cm wysokości, jest wykonana z mosiądzu. W prawej Życzliwek trzyma słonecznik, a w lewej walizkę. W 2016 roku krasnal Życzliwek trafił do Szczecina z Wrocławia w ramach projektu Koalicja Miast, który był częścią programu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. W grudniu 2022 roku rzeźba została skradziona, jednak miesiąc temu udało się ją odzyskać.

