Wyłączenia prądu związane są z pracami konserwacyjnymi lub z inwestycjami w najbliższej okolicy - pracami budowlanymi, drogowymi itp. W przeciwieństwie do nagłych awarii, są zaplanowane, a informacje o wyłączeniach są publicznie dostępne, co pozwala uniknąć ewentualnych kłopotów i niedogodności związanych z chwilowym brakiem energii elektrycznej.

Gdzie wyłączą prąd w Szczecinie i okolicach?

Gdzie w najbliższym czasie ENEA Operator planuje przerwy z dostawie zasilania na terenie Szczecina i okolicznych miejscowości? Wszelkie informacje znajdziecie w poniższej galerii:

Instalacja elektryczna - sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 8 Przewód neutralny służy do: przesyłania energii elektrycznej ochrony przed porażeniem sprowadzania prądu do ziemi Następne pytanie