PILNE. Karambol pod Pyrzycami, ranne dzieci. Lądował śmigłowiec LPR

2025-11-08 10:39

Poważny wypadek w województwie zachodniopomorskim! Na trasie S3 zderzyło się kilka pojazdów, w tym samochód z przyczepą kempingową i ciężarówka. Droga jest całkowicie zablokowana. Jak powiedziała Radiu VOX Agata Gamułkiewicz z policji w Pyrzycach, obrażenia odniosły trzy osoby w tym dwoje dzieci. Jedno z nich zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem ratunkowym.

Karambol pod Pyrzycami na S3. Trzy osoby ranne, dziecko transportowane śmigłowcem ratunkowym

Poważny wypadek samochodowy na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim! W pobliżu miejscowości Kozielice niedaleko Pyrzyc doszło do karambolu z udziałem trzech pojazdów, kamper - według innych doniesień samochód osobowy z przyczepą kempingową - zderzył się z ciężarówką, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "W zdarzeniu zostały poszkodowane trzy osoby, jedna osoba dorosła oraz dwójka dzieci w wieku trzech i dziewięciu lat. Wszystkie trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala, jedn z dzieci przetransportowano śmigłowcem pogotowia ratunkowego" - powiedziała Radiu VOX Agata Gamułkiewicz z policji w Pyrzycach. Najpoważniej ranna osoba to zarazem najmłodszy uczestnik wypadku w Zachodniopomorskim, 3-letni chłopiec. Osoba dorosła, kobieta, która też ucierpiała w wypadku, trafiła do szpitala z urazem kręgosłupa. Policja wprowadziła objazdy przez Myślibórz. Czekamy na dalsze doniesienia. 

