Plaga pluskwiaków w domach. Wchodzą szczelinami, są obrzydliwe!

Pluskwiak wdziera się do domów i mieszkań. Czym jest wtyk amerykański?

Robaki to stworzenia, na które wiele osób reaguje alergicznie. Nic więc dziwnego, że Nadleśnictwo Celestynów otrzymuje sporo pytań o to, jak pozbyć się z domu lub mieszkania wtyka amerykańskiego. Co to takiego? Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) to gatunek pluskwiaków z rodziny wtykowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, ale rozprzestrzenił się również w Europie. Mierzy ok. 2 centymetrów. Porusza się powoli, lata bezgłośnie i na krótkich dystansach. Ich główną formą obrony jest wydzielanie wyrazistej woni. Wtyk amerykański ma czarno-brązowy pancerz z żółtymi plamkami, wyłupiaste oczy i pokryte kolcami, pogrubione i wydłużone odnóża trzeciej pary. Po raz pierwszy obecność tego pluskwiaka w Polsce zaobserwowano w 2007 r.

Pluskwiaki wykorzystują nawet najmniejsze szczeliny w domach i mieszkaniach, aby przedostać się do środka. Zaniepokojeni mieszkańcy pytają leśników, czym jest wtyk amerykański i czy zagraża on zdrowiu lub życiu człowieka. Wtyki amerykańskie są niegroźne dla ludzi, ale jesienią poszukują miejsc do przezimowania, wdzierając się do mieszkań i domów. Wtyk amerykański nie jest groźny dla człowieka, jednak szkodzi drzewom iglastym. Żeruje na nich i atakuje igły oraz niedojrzałe szyszki. Ludzie mogą uskarżać się jedynie na nieprzyjemny zapach, który pluskwiak wydziela w formie obrony.

Co zatem zrobić, aby wtyk amerykański nie dostał się do naszego domu lub mieszkania? Najlepiej wstrzymać się ze ściągnięciem siatki zabezpieczającej okna przed komarami i innymi małymi stworzeniami. Jeśli już wtyk amerykański znajdzie się w naszym domu lub mieszkaniu, złapmy go do słoika i wynieśmy na zewnątrz.

