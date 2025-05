Niemcy zachwyceni polskim miastem. Mają do niego tylko dwie godziny z Berlina

To duża kasa!

Czesi jako naród pozbawieni są dostępu do morza, tym samym niemalże od zawsze chętnie spędzają wakacje nad wodą. Przez lata wybierali słoneczne plaże w Chorwacji lub we Włoszech, jednak w ostatnim czasie widać, że coraz częściej swoje wakacyjne plany kierują nieco bliżej i wybywają nad polskie morze. Przyciąga ich nie tylko bliska odległość, ale również przyjazne ceny i gościnna atmosfera. Co ciekawe, jak donosi czeski dziennikarz Andreas Papadopulos, powołując się na dane Krajowej Izby Gospodarczej, w 2024 roku nasz Bałtyk odwiedziło około 550 tysięcy Czechów - aż o połowę więcej niż w sezonie 2023!

Czesi oszaleli na punkcie polskiego kurortu nad morzem

Jak podaje portal podróże.gazeta.pl, szczególne miejsce w sercu niemalże każdego Czecha zajmuje Świnoujście. Okazuje się, że turyści doceniają wyjątkowe położeniu kurortu, piaszczyste plaże i wiele atrakcji. Pozytywne opinie zbiera również najdłuższa promenada nadmorska w Europie, lokalne restauracje i korzystne ceny. Warto wspomnieć, iż z miasteczka Liberec do Świnoujścia Czesi muszą przejechać jedynie niespełna 6 godzin, co jest kolejnym plusem wakacji nad polskim morzem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Świnoujście zachwyca Czechów [ZDJĘCIA]

Co ciekawego do zobaczenia w Świnoujściu?

Świnoujście to bez wątpienia jedno z unikatowych miejsc na mapie naszego kraju. Kurort zachwyca zagranicznych turystów, ale i Polaków, którzy chętnie przez cały rok odwiedzają miejscowość i korzystają z lokalnych atrakcji. Co jednak konkretnie robić na miejscu? Jakie atrakcje oferuje Świnoujście? Poniżej kilka ciekawych przykładów:

Latarnia Morska w Świnoujściu

Fort Anioła

Promenada Zdrowia

Podziemne Miasto na Wyspie Wolin

Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Rejs statkiem.