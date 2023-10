Tajemnicze siatki w lasach

Spacerując po lasach w poszukiwaniu grzybów, wiele osób napotkało na swojej drodze tajemnicze obiekty. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki zdjęć, pytań i domysłów. Wiele osób zastanawia się, do czego mogą służyć ogromne siatki rozciągnięte między drzewami. Niektórzy podejrzewają, że może to być działanie kłusowników, a siatki mają stanowić pułapkę zwierząt, co oznacza, że zagadkowe instalacje mogą również stanowić zagrożenie dla człowieka, w tym dla grzybiarzy, których w ostatnim czasie w lasach jest bardzo dużo. Inni twierdzą, że to sposób na ochronę ściółki leśnej.

Do czego służą siatki znajdujące się w lasach? Na to, nurtujące wiele osób pytanie odpowiedzi udzielili sami leśnicy, którzy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Przedstawiciele Lasów Państwowych, za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśnili powód, dla którego tajemnicze obiekty zostały umieszczone na terenach leśnych. Okazuje się, że jest to celowe działanie, które ma służyć poprawie stanu polskich lasów.

Lasy Państwowe wyjaśniają

Jak tłumaczą na Facebooku przedstawiciele Lasów Państwowych, siatki służą do zbierania nasion. "W ten sposób jesienią zbierane są nasiona buka, tzw. bukiew. Siatki wywiesza się wyłącznie w lasach, w których rosną drzewa wykazujące doskonałą zdrowotność i najlepsze cechy pokroju. Tak wyselekcjonowane drzewa często można znaleźć w tzw. GDN-ach, czyli Gospodarczych Drzewostanach Nasiennych" - czytamy we wpisie na profilu Lasów Państwowych.

Leśnicy podkreślają również, że zależy im na tym, żeby "przyszłe pokolenia lasów powstawały z najlepszych jakościowo nasion", ktore pochodzą z najzdrowszych i najsilniejszych drzew. "Ta wrodzona odporność jest szczególnie ważna w obliczu postępujących zmian klimatu i roli, jaką odgrywają lasy w ich łagodzeniu" - informują Lasy Państwowe.

Zebrane w ten sposób nasiona trafiają później do szkółek leśnych, gdzie zostają z nich wyhodowane nowe sadzonki. Te po roku lub dwóch trafiają później na tereny leśne, gdzie służą do odnowień istniejącego drzewostanu, lub na tereny przygotowane do zalesienia.

