Skończyli przed terminem

Plac Zwycięstwa wyasfaltowany. To jednak nie koniec utrudnień w centrum Szczecina

To były trzy dni ekstremalnych utrudnień w centrum Szczecina. Potężne korki, w których utknęły nie tylko samochody, ale też pojazdy komunikacji miejskiej i dynamiczne zmiany w organizacji ruchu dały się we znaki wielu mieszkańcom Szczecina. Wszystko z powodu układania masy bitumicznej na remontowanym placu Zwycięstwa. Na szczęście ten etap prac już za nami, chociaż to wciąż nie koniec utrudnień.