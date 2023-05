Będą lać asfalt przez trzy doby. Wyścig z czasem na placu Zwycięstwa

Słup na środku pokoju? To się wydarzyło naprawdę! Niecodzienny widok na placu budowy

- Dla wykonawcy będzie to prawdziwy wyścig z czasem - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Prace polegać będą na wykonywaniu warstw bitumicznych nawierzchni do warstwy wiążącej włącznie. Kolejno po sobie będą wykonywane warstwy bitumiczne na wewnętrznym oraz zewnętrznym pasie ruchu na jezdni wokół placu Zwycięstwa. Konstrukcja nawierzchni zostanie dodatkowo wzmocniona siatką, która stabilizuje nawierzchnię bitumiczną i redukuje pęknięcia i naprężenia powierzchniowe.

Jak podkreśla rzecznik SIM, dzięki takiemu rozwiązaniu, konstrukcja nawierzchnia jezdni jest bardziej wytrzymała, przez co w dłuższej perspektywie czasowej, zredukowane są koszty napraw.

Roboty rozpoczną się w niedzielę 21 maja, w godzinach porannych. Cała operacja została podzielona na dwa główne etapy: pierwszy, obejmujący wykonanie warstw bitumicznych na wewnętrznym pasie jezdni wokół placu Zwycięstwa i drugi, który będzie prowadzony na zewnętrznym pasie jezdni.

- Prace będą prowadzone nieprzerwanie do środy 24 maja do godziny 21:00 w systemie trzyzmianowym - dodaje Piotr Zieliński. - Ma to na celu zminimalizowanie uciążliwości w ruchu drogowym. W trakcie prowadzenia robót w zależności od potrzeb może być wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Prace mają zakończyć się jesienią, wraz z zakończeniem przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Remont placu Zwycięstwa jest jednym z etapów tej inwestycji wartej ponad 80 milionów złotych.

