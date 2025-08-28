Pirat drogowy stracił prawo jazdy. To jednak nie koniec. Potem po pijaku rozbił BMW!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-28 9:17

Skandaliczne zachowanie 21-letniego kierowcy BMW mogło doprowadzić do nieszczęścia. Młody mężczyzna najpierw stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości, a kilka godzin później pijany rozbił auto. Teraz grożą mu poważne konsekwencje.

Pijany kierowca w BMW

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Szczecin SE Google News

Zaczęło się od zbyt szybkiej jazdy

Młody pirat drogowy dał się we znaki szczecińskim policjantom w miniony weekend. Najpierw, na Szosie Stargardzkiej, funkcjonariusze zatrzymali go za przekroczenie prędkości. Mężczyzna jechał 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. Za to wykroczenie 21–latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz stracił prawo jazdy.

Kierujący BMW stracił prawo jazdy

i

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Oszust podający się za bankiera okradł kobietę! Rozpoznajecie go?

Pijacki rajd zakończony kraksą

Niestety, to nie zakończyło nieodpowiedzialnych zachowań młodego mężczyzny. Po kilku godzinach, w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednym ze skrzyżowań w Szczecinie. Kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w latarnię uliczną oraz barierę dźwiękochłonną.

Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedział ten sam 21–latek. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Konsekwencje dla nieodpowiedzialnego 21-latka

Po wytrzeźwieniu 21-latek usłyszy zarzuty, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności.

Apel policji

Policja apeluje o rozsądek na drodze. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość i alkohol za kierownicą to prosta droga do tragedii.

Pijani kierowcy stanowią poważne zagrożenie na drogach, a policja regularnie prowadzi akcje kontrolne, mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z ruchu.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji?

Polecany artykuł:

Zaparkował jak gamoń, spotkała go niemiła niespodzianka. Internet pęka ze śmiec…
Mistrz parkowania w centrum Szczecina. Spotkała go niecodzienna kara
15 zdjęć
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIJANY KIEROWCA ZACHODNIOPOMORSKIE
POLICJA SZCZECIN
BMW
PIJANY KIEROWCA