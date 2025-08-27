Oszust podający się za bankiera okradł kobietę! Rozpoznajecie go?

Do oszustwa doszło 24 kwietnia 2024 roku. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, sprawca, podając się za pracownika banku, wprowadził pokrzywdzoną w błąd i nakłonił ją do wypłacenia pieniędzy z konta bankowego oraz wpłacenia ich na inne konto przy wykorzystaniu kodów Blik. Do wypłaty pieniędzy doszło w Bytomiu, przy ul. Francuskiej.

Oszustwo na bankiera – szczegóły sprawy

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin–Niebuszewo, prowadzą postępowanie w tej sprawie. W związku z tym publikują wizerunek mężczyzny dokonującego wypłat w bankomacie i proszą o pomoc w jego identyfikacji.

Policja prosi o pomoc w identyfikacji oszusta

„Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 47 78 14 642, 47 78 19 102, lub osobiste stawiennictwo w Komisariacie Policji Szczecin Niebuszewo, al. Papieża Jana Pawła II 37, pokój nr 221”

– apeluje policja.

Każda przekazana informacja może być istotna dla prowadzonego postępowania. Policja zapewnia anonimowość.

Oszustwa na pracownika banku – jak się chronić?

Oszustwa na pracownika banku to coraz częstszy sposób działania przestępców. Należy zachować szczególną ostrożność i nigdy nie przekazywać telefonicznie danych do logowania, kodów Blik ani innych wrażliwych informacji. W razie wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

