Awantura na peronie w Stargardzie.

Do zdarzenia doszło 24 sierpnia na stacji w Stargardzie. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostali wezwani przez obsługę pociągu do awanturującego się pasażera, który nie posiadał ważnego biletu na przejazd.

Pijany pasażer kontra sokista

Podczas interwencji na peronie mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie i wulgarnie. 31-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego znieważył interweniujących funkcjonariuszy SOK i kierował wobec nich groźby karalne. Dodatkowo popchnął jednego z mundurowych, naruszając jego nietykalność cielesną.

Sokiści szybko obezwładnili agresywnego pasażera i przekazali go policjantom. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0.4 promila alkoholu. Swoim zachowaniem doprowadził do kilkuminutowego opóźnienia pociągu.

Konsekwencje prawne dla agresora. Co mu grozi?

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Mężczyzna usłyszy zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz kierowania wobec nich gróźb karalnych. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, są funkcjonariuszami publicznymi, więc podlegają tym samym przepisom ochronnym co policjanci czy strażnicy graniczni.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie