Służby w akcji

Pijana kobieta z psem wpadła do Odry. O włos od tragedii

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. W poniedziałek, 25 września wieczorem kobieta spacerująca z psem po bulwarze przy ul. Kolumba w Szczecinie wpadła do Odry. Jak się okazało, była pijana.