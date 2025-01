i Autor: Peter Fazekas / CC0 / pexels.com, policja Pijana kobieta uciekała przed policją i rozbiła samochód. W aucie wiozła 4-letnią córeczkę

Skrajna nieodpowiedzialność

Skrajna nieodpowiedzialność mogła doprowadzić do tragedii. Policjanci ze Stargardu zatrzymali kobietę, która nie dość, że wsiadła za kierownicę po spożyciu alkoholu, to jeszcze na widok funkcjonariuszy rzuciła się do ucieczki i spowodowała kilka kolizji. Żeby tego było mało, wiozła 4-letnią córeczkę.