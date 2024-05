Jako jedyny w Polsce trafił do światowej elity. Ten budynek zachwyca już od prawie 10 lat

Nowa ulica Sosabowskiego połączy rondo Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ u zbiegu ulic Szafera i Romera z istniejącym odcinkiem ulicy Sosabowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Łukasińskiego. To koło 1,2 km nowej drogi, która przebiega w miejscu terenów zielonych, dawnej pętli tramwajowej na Krzekowie i trzech budynków mieszkalnych, które musiały zostać wyburzone. Nowa ulica ma odciążyć przebiegającą równolegle przez środek Krzekowa ulicę Szeroką, która jest "wąskim gardłem", a w godzinach szczytu tworzą się na niej ogromne korki.

Nowe jezdnie i torowiska w zdecydowanej większości przebiegają przez tereny zielone, wykonawca nie napotyka więc na niespodzianki w infrastrukturze podziemnej, a to sprawia, że prace idą zgodnie z harmonogramem. W ramach inwestycji powstanie dwukierunkowa droga wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden przystanek tramwajowy i dwie zatoki autobusowe.

W rezultacie dwupasmowa dwukierunkowa arteria połączy ulicę Krzywoustego na Turzynie, przez ul. 26 Kwietnia, Taczaka, Sosabowskiego i Szafera z al. Wojska Polskiego na Rondzie Olszewskiego. Obsługę linii tramwajowych ze zlikwidowanej pętli Krzekowo przejmie pętla na osiedlu Zawadzkiego. Inwestycja poprawi komunikację w rejonie ul. Szerokiej oraz dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego.

Jazda próbna

We wtorek, 28 maja odbył się pierwszy, testowy przejazd tramwaju, podczas którego sprawdzano czy pojazd bezproblemowo przejedzie nowym torowiskiem. W przejażdżce, poza pracownikami Tramwajów Szczecińskich, uczestniczył prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który przekazał relację w mediach społecznościowych.

"Ważny, by nie powiedzieć historyczny moment. Okolica zmieniła się nie do poznania" - czytamy na facebookowym profilu prezydenta.

Pierwsze tramwaje z pasażerami powinny pojawić się na nowej trasie na przełomie czerwca i lipca. Będą to linie 5 i 7, które dotychczas kończyły kurs na zlikwidowanej pętli Krzekowo. Teraz będą dojeżdżać do osiedla Zawadzkiego, do pętli przy hali Netto Arena.

- To dobre wiadomości dla mieszkańców tej części Szczecina, zwłaszcza os. Zawadzkiego, gości Netto Arena – mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Wreszcie połączą się dwa ciągi tramwajowe – Mickiewicza i Wojska Polskiego. To bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonalności całego systemu tramwajowego. Myślę, że po przeniesieniu ruchu kołowego na Sosabowskiego ulgę poczują też mieszkańcy ulicy Szerokiej.

W nieco ograniczonym zakresie będzie również możliwy przejazd samochodami.

- Ponieważ będzie to nadal plac budowy, kierowcy otrzymają do dyspozycji po jednym pasie jezdni w każdą stronę - tłumaczy Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Prace związane z budową ul. Sosabowskiego jeszcze trochę potrwają i powinny zakończyć się w lutym 2025 r.

