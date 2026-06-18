Pielgrzymki do Pobierowa. Wszyscy chcą zobaczyć hotel . "Drogi są oblegane"

Hotel Gołębiewski otwarty

W Pobierowie po wielu latach budowy hotel Gołębiewski oficjalnie otworzył się 10 czerwca 2026 roku. Mieliśmy okazję być na tym uroczystym wydarzeniu, więc jeśli jesteście ciekawi jak przebiegała cała inauguracja, zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Już w dniu otwarcia widać było, że zainteresowanie obiektem pojawia się nie tylko wśród gości, ale również wśród osób z okolicznych miejscowości.

Wielkie zainteresowanie hotelem Gołębiewski. Mówi się o pielgrzymkach

Co ciekawe, zainteresowanie obiektem jest tak duże, że sołtys Pobierowa porównuje całą sytuację do "pielgrzymek"!

Patrząc na liczbę ludzi, którzy chcą zobaczyć hotel, to powiem pani, że są to "pielgrzymki". Drogi są oblegane. Niektórzy specjalnie przyjeżdżają, ale miejscowi też są ciekawi - mówiła pani sołtys dla portalu natemat.pl.

Kolos nad morzem przyciąga więc ogormne ilości osób do miejscowości, co z pewnością cieszy lokalnych przedsiębiorców.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Co czeka na gości w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Gołębiewski Pobierowo to ogromny obiekt, który oferuje gościom wiele udogodnień i atrakcji. Co dokładnie czeka więc na odwiedzających?

Komfortowe pokoje i apartamenty, z których wiele oferuje widok na Bałtyk,

4 restauracje tematyczne serwujące kuchnie z różnych stron świata,

Rozbudowana strefa SPA & Wellness,

Animacje dla dzieci i dorosłych,

Aquapark Tropikana,

Sale zabaw i przestrzenie rekreacyjne dla najmłodszych,

Własne zejście na plażę, dzięki czemu goście mają bezpośredni dostęp do morza.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]